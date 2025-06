La Cina vuole la de-escalation e si candida a mediare tra Iran e Israele

Quando il conflitto tra Iran e Israele si infiamma, la Cina si propone come mediatore, puntando a un ruolo di pace e diplomazia internazionale. Un gioco rischioso, che potrebbe non entusiasmare Tel Aviv, ma che per Pechino rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare la propria influenza globale. La partita è aperta: la diplomazia cinese mira a consolidare il suo status di attore chiave in Medio Oriente e oltre.

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a mediare: la Cina si propone per organizzare la de-escalation del conflitto tra Israele e Iran. Un obiettivo che Pechino sa già non interesserà granché alle parti in guerra, a cominciare proprio da Tel Aviv. Ma che al Dragone serve per garantirsi un ruolo sempre più

