La Cina prepara l’annessione graduale delle Senkaku Parola dell’ex capo delle forze terrestri giapponesi

La crescente assertività della Cina nel Mar Cinese Meridionale e nell’Indo-Pacifico sta scuotendo gli equilibri geopolitici della regione. Con l’annessione graduale delle Senkaku e rivendicazioni su Spratly e Paracel, Pechino mira a consolidare il proprio predominio, creando tensioni che coinvolgono numerosi paesi e complessità che richiedono attenzione internazionale. In questo scenario altamente volatile, il futuro delle isole e delle nazioni coinvolte appare quanto mai incerto.

Nel teatro indo-pacifico l’isola di Taiwan rappresenta senza dubbio alcuno il focus mediatico delle crescenti tensioni geopolitiche, dovute dalla volontà cinese di riprendere quello che considera come un proprio territorio. Ma le rivendicazioni di Pechino non si fermano affatto alla sola Formosa. Dall’arcipelago delle Spratly (controllato dalle Filippine) alle Isole Paracel (su cui esercita la sovranità il Vietnam), sono numerose le pretese territoriali avanzate da Pechino. Pretese sostenute anche attraverso operazioni non-convenzionali definite nella terminologia cinese come “g ray zone tactics ”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cina prepara l’annessione graduale delle Senkaku. Parola dell’ex capo delle forze terrestri giapponesi

