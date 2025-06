La Cina contro il G7 | Manipolano ancora la questione Taiwan un’interferenza nei nostri affari interni

La tensione tra Cina e G7 si infittisce mentre Pechino denuncia ancora una volta manipolazioni e interferenze nei propri affari interni, in particolare sulla questione di Taiwan. Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, non risparmia parole dure, accusando i leader del Gruppo dei sette di distorcere i fatti e di violare le norme delle relazioni internazionali. Pechino contesta soprattutto i...

Queste azioni ‚Äúcostituiscono un‚Äô interferenza negli affari interni della Cina e violano le norme fondamentali delle relazioni internazionali‚ÄĚ. Pechino non usa mezzi termini per commentare quanto venuto fuori dal summit del G7 in Canada. A parlare √® il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, sottolineando che i leader del Gruppo dei sette, hanno ‚Äúnuovamente manipolato ‚ÄĚ i dossier relativi alla Cina. Pechino contesta soprattutto i ‚Äú commenti ingiustificati su questioni riguardanti Taiwan, il mar Cinese meridionale e il mar Cinese orientale‚ÄĚ. Ma anche ‚Äú calunniando maliziosamente la Cina per le cosiddette distorsioni del mercato e la sovraccapacit√† industriale ‚Äú. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - La Cina contro il G7: ‚ÄúManipolano ancora la questione Taiwan, un‚Äôinterferenza nei nostri affari interni‚ÄĚ

