La Cgil di Rimini alla manifestazione nazionale di Roma | No al riarmo no al genocidio in Palestina

Il 21 giugno 2025, mentre il vertice NATO ad L'Aja discute il piano di riarmo europeo, la CGIL di Rimini e Forlì-Cesena scendono in piazza a Roma per dire no al riarmo e al genocidio in Palestina. Un gesto forte di solidarietà e pace, che unisce lavoratori e cittadini contro le politiche di guerra e ingiustizia. La loro voce si farà sentire forte e chiara alle ore 14 a Porta San...

Sabato 21 giugno 2025, in contemporanea con il vertice Nato all'Aja sul piano di riarmo europeo, Cgil Rimini e Cgil Forlì Cesena parteciperanno alla manifestazione nazionale a Roma promossa dalla campagna Stop ReArm Europe e dalla rete Ferma il Riarmo. L'appuntamento è alle ore 14 a Porta San.

