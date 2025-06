la capitana della nazionale femminile tennis presenta il libro sui match della sua vita il tumore e la conquista della billie jean king cup

Tathiana Garbin, la capitana della nazionale femminile di tennis, apre il suo cuore e la sua storia nel libro "Il mio match per la vita", un racconto toccante di sfide, vittorie e cicatrici. Presentato a Milano il 18 giugno nell’aula Milani del Policlinico, questo evento rivela il volto più autentico della campionessa, tra gioie e dure prove. Un’occasione imperdibile per scoprire la donna dietro la vittoria sulla vita.

A Milano il 18 giugno alle 17 nell’aula Milani del Policlinico Tathiana Garbin presenta, con la coautrice Federica Cocchi e la founder di Fondazione Libellule Insieme dottoressa Paola Martinoni, Il mio match per la vita tra gioie e cicatrici (Giunti). È l’occasione per conoscere meglio Tathiana Garbin, la “capitana” che ha portato la nazionale femminile di tennis in Italia a vincere nello scorso novembre la Billy Jean King Cup, il trofeo equivalente alla coppa Davis, vinta dai maschi una settimana dopo. Errani e Paolini “bagnano” la vittoria a Roma con un tuffo in piscina X Leggi anche › La campionessa di tennis Chris Evert: «Vincere è una sensazione indescrivibile, la più bella» Tathiana Garbin con Fondazione Libellule Insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it