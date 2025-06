La capitale della cultura resta senza parcheggio dei bus turistici | si cercano soluzioni tampone

La capitale della cultura merita un’accoglienza all’altezza, ma attualmente Agrigento si trova a fare i conti con l’assenza di un parcheggio adeguato per i bus turistici, relegando grandi vetture a soste precarie in piazzale Rosselli. La città ha bisogno di soluzioni tempestive e innovative per valorizzare il suo patrimonio e garantire un soggiorno più comodo e dignitoso ai visitatori. È tempo di investire nel futuro, perché una città culturale merita strutture all’altezza.

Altro che un parcheggio per i bus turistici ampio, decoroso, adeguato ad una città "Capitale italiana della cultura". Ad Agrigento continuerà ancora a lungo la khasba di piazza Vittorio Emanuele, dove i bus più grandi sono costretti a sostare in assenza di spazi adeguati in piazzale Rosselli.

