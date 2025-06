La Camera Usa ribolle contro le tentazioni di Trump di entrare in guerra | Se vuole farlo deve passare da qui

La tensione alla Casa Bianca cresce mentre la camera usa si prepara a fronteggiare le tentazioni di Trump di entrare in guerra. Il suo ritorno nel 2024 potrebbe riaccendere i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, mentre le divisioni tra Democratici e Repubblicani si approfondiscono. Un sondaggio dell’Università del Maryland rivela che, prima dell’attacco di Israele all’Iran, solo...

Donald Trump si è candidato nel 2024 con la promessa mettere fine in breve tempo ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina se solo fosse riuscito a tornare alla Casa Bianca. Ora la possibilità che gli Stati Uniti entrino in conflitto con l' Iran divide non solo Democratici e Repubblicani ma anche questi ultimi al loro interno. Secondo un sondaggio condotto dall' Università del Maryland a maggio, prima che venerdì Israele attaccasse l'Iran, solo il 14% degli americani sosteneva "un'azione militare nel tentativo di distruggere il programma nucleare iraniano". Così, sensibili alla possibilità di perdere voti, nelle ultime ore anche alcuni Repubblicani hanno fatto il proprio ingresso nel fronte contrario alla guerra.