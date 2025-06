La caccia non è un diritto ma una concessione | assurdo doverlo ricordare ai politici!

pubblico sempre più disorientato e spesso vittima di false informazioni. È fondamentale ribadire che la caccia è una concessione regolamentata dallo Stato, non un diritto acquisito, per garantire equilibrio tra bisogni e tutela ambientale. Solo attraverso una corretta conoscenza delle leggi possiamo difendere i nostri valori e promuovere un dibattito serio e responsabile. È ora di fare chiarezza e riappropriarci di una verità fondamentale.

La caccia non è un diritto ma una concessione regolata dallo Stato. Mi fa strano doverlo scrivere, ma ogni tanto giova ricordarlo. Giova ricordalo soprattutto quando ci sono politici che 1) non conoscono le leggi, nella loro ignoranza (giuridica) 2) mistificano le leggi per tornaconto personale. Ce ne sono decine, centinaia: da Bruxelles al Parlamento italiano fino ai consigli regionali e comunali. E diventa difficile, poi, spiegare a un cacciatore che la sua attività prediletta non è una facoltà inalienabile. E infatti in tasca ha una – parola magica – licenza. La caccia non è un diritto ma una concessione regolata dallo Stato.