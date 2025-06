La Brianza del fare Si riscoprono macchine e utensili

Nel cuore di Carugo, la Brianza del fare si rivela tra macchine, utensili e storie di un passato ricco di passione. Un amico, con entusiasmo contagioso, ci ha portato alla scoperta del Museo della Brianza nel 900, un luogo che conserva e racconta le radici del lavoro e dell’artigianato locale. Un viaggio nel tempo che emoziona e invita a riscoprire le proprie origini.

CARUGO (Como) "Le gh’è tõtt di legnamĂ©e, “anca di paisan“ e poi ci sono anche i tessitori, una meraviglia", lo scoppio entusiasta è stato di un amico che ama parlare il dialetto nonostante sia quasi laureato e che quindi, come per le parole e i modi di dire del tempo passato, va anche a riscoprire segni del vecchio mondo del lavoro. Ed è stato così che ha saputo del “ Museo della Brianza nel 900 ” che è aperto alla visite guidate a Carugo in via Don Gnocchi ed è andato a scoprirlo. Ha cominciato a strabiliare osservando l’antico tornio a pedali ritrovato a pezzi in botteghe ormai inoperose, recuperato, restaurato e rimesso in funzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Brianza del fare. Si riscoprono macchine e utensili

