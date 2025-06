La bomba degli USA che può distruggere il cuore nucleare dell’Iran | cos’è davvero il GBU-57

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, attirando l’attenzione globale su un’arma segreta degli Stati Uniti: il GBU-57, il Massive Ordnance Penetrator. Questa potente bomba convenzionale, progettata per penetrare strutture sotterranee estremamente protette, potrebbe rappresentare una svolta strategica. Ma quanto è vicino questo arsenale a cambiare gli equilibri di potere nella regione? La risposta potrebbe risiedere nelle decisioni future che plasmeranno il destino del Medio Oriente.

Mentre le tensioni tra Iran e Israele aumentano, l'attenzione internazionale si concentra su un'arma americana tanto potente quanto segreta: il GBU-57. Questo ordigno, noto anche come Massive Ordnance Penetrator, è una bomba progettata per distruggere bersagli sotterranei estremamente protetti, come i bunker nucleari. In particolare, è l'unico strumento convenzionale oggi disponibile in grado di raggiungere il sito iraniano di Fordow, dove avviene l'arricchimento dell'uranio. Ma come funziona questa bomba? Perché solo gli Stati Uniti la possiedono? E davvero può colpire il cuore del programma nucleare iraniano? Il GBU-57B è una bomba da 13.