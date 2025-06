la bomba che riecheggia nella catacomba

le medie, portando avanti con orgoglio le tradizioni di una famiglia unita e piena di vita. In un quartiere dove ogni giorno si respira storia e speranza, la loro vita si intreccia tra sogni, sfide e il desiderio di un futuro migliore. Ma quando una misteriosa bomba riecheggia nella catacomba, tutto cambia, portando alla luce segreti che nessuno avrebbe mai immaginato...

Stura era un buon padre di famiglia: idraulico dalle braccia robuste, non troppo alto, con qualche chilo in più; un volto tondo un po' più grande del normale, occhi neri e capelli crespi. Sua moglie, Tira, aveva gambe leggermente arcuate, ricci neri e un corpo ben proporzionato; non era alta, ma sprizzava energia, curiosità e carattere peperino. I loro due figli, il piccolo Barra e la maggiore Stila, frequentavano rispettivamente le elementari e la scuola media quando ricevettero una PEC sul telefono istituzionale Familiaris. Questo tablet, installato nel bagno di ogni casa, serviva per votare e per ricevere notizie politiche, amministrative e sanitarie.