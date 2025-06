La bimba morta dopo la caduta dal primo piano fissata l' autopsia

Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità, lasciando un terribile vuoto nel cuore di tutti. Domani, l'autopsia di Elisa fornirà risposte cruciali sulle cause di questa tragedia improvvisa, mentre il dolore e l'incredulità si fanno sentire forte tra familiari e amici. Questo esame rappresenta un passo fondamentale per fare luce su un evento così drammatico, nel rispetto della memoria della piccola e della verità che tutti cercano di capire.

Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo della piccola Elisa, la bimba di quasi tre mesi caduta dal balcone due giorni fa insieme alla mamma. Alle 12.30 la dottoressa Elvira Ventura Spagnolo, su mandato della Procura, darà inizio all'esame sul corpicino della piccola, morta al Policlinico dopo.

