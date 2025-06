La battaglia per il terzo mandato | la Lega prende tempo Forza Italia frena Salvini

La corsa al terzo mandato si fa sempre più incerta tra ambizioni e ostacoli politici. La Lega, con Salvini in prima linea, cerca di accelerare i tempi, mentre Forza Italia frena, complicando il quadro. La decisione di rinviare, presa ieri mattina, sottolinea come la strategia possa fare la differenza nel futuro politico del centrodestra. La partita è aperta: chi avrà la meglio?

Roma, 18 giugno 2025 – Nel dubbio rinvia. In politica è una massima sempreverde, vale per tutti i partiti, la Lega non fa eccezione. Ieri mattina avrebbe dovuto decidere se forzare la mano e presentare subito un emendamento per portare il terzo mandato in Aula a Palazzo Madama in tempi fulminei, oppure lasciar correre e aspettare nuove occasioni. La scelta urgente pareva obbligata, poiché il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sull’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali – considerato il veicolo migliore nella maggioranza per permettere una terza legislatura ai governatori – nella commissione Affari costituzionali del Senato scadeva alle 14. 🔗 Leggi su Quotidiano.net