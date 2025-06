La Bandiera Blu torna a sventolare a Leporano ieri la consegna agli stabilimenti balneari

La Bandiera Blu sventola ancora una volta fiera a Leporano, premiando il lavoro e l’impegno per un turismo sostenibile e di qualità. Per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento della Foundation for Environmental Education conferma la bellezza e l’attenzione ambientale del nostro litorale, premiando gli stabilimenti balneari che si distinguono per eccellenza. Essere premiati…

Tarantini Time Quotidiano La Bandiera Blu 2025 sventola sul litorale leporanese. Il prestigioso riconoscimento, ottenuto per il terzo anno consecutivo dalla Foundation for Environmental Education (FEE), è stato consegnato ufficialmente ieri sera ai titolari degli stabilimenti balneari della Litoranea Salentina dal sindaco Vincenzo Damiano, dall’assessore alla Cultura e Turismo Iolanda Lotta e da tutta l’amministrazione comunale. «Essere premiati per il terzo anno consecutivo con la Bandiera Blu – ha dichiarato il primo cittadino – è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Voglio ringraziare sinceramente i cittadini per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella pulizia delle nostre spiagge, e i titolari degli stabilimenti balneari per il lavoro costante di accoglienza e promozione che svolgono ogni giorno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - La Bandiera Blu torna a sventolare a Leporano, ieri la consegna agli stabilimenti balneari

