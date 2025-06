La Banda Città di Forlì in concerto all' arena della Rocca di Ravaldino con l' omaggio a Strauss

Giovedì 19 giugno alle ore 21, l’Arena della Rocca di Ravaldino si trasforma in un palcoscenico magico con la Banda cittadina di Forlì, diretta dal maestro Alessandro Spazzoli. In occasione del bicentenario della nascita di Johann Strauss Jr., il concerto rende omaggio al celebre compositore con un programma coinvolgente e ricco di emozioni. Un evento imperdibile per gli amanti della musica classica e delle tradizioni italiane, che promette di incantare il pubblico con note senza tempo.

