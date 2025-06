La 50 Best spiegata ai non addetti ai lavori

Mancano poche ore a Torino, dove verranno svelate le prime 50 posizioni della celebre classifica "The World’s 50 Best Restaurants". Un evento atteso da professionisti e appassionati di tutto il mondo, che rappresenta un punto di riferimento nel settore della ristorazione, tra innovazione e tradizione. Ma cosa si cela dietro questa prestigiosa lista? Scopriamo insieme come funziona e perché è così importante.

Mancano solo poche ore allo svelamento a Torino delle prime 50 posizione di una classifica amata dai professionisti del settore, e più o meno sconosciuta agli altri. È la 50 Best Restaurants, marchio di proprietà e gestito da William Reed, con sede nel Regno Unito. Negli ultimi vent’anni, 50 Best ha guadagnato la sua legittimità come bussola per le tendenze più recenti e future del settore. Il lancio di The World’s 50 Best Hotels nel 2023 ha rappresentato il passo successivo nel diventare il marchio il curatore finale dell’intera esperienza del consumatore: dai viaggi e dagli hotel ai ristoranti e alle bevande. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La 50 Best spiegata ai non addetti ai lavori

In questa notizia si parla di: spiegata - lavori - addetti - restaurants

Una frase in codice per chiedere aiuto al bar e in discoteca; Anche San Giuliano avrà il suo “idroscalo”; A Gemona apre un nuovo McDonald’s e cerca 50 lavoratori: come candidarsi.