Venerdì 20 giugno, la "corsa più affascinante" del mondo invaderà le strade di Pratovecchio Stia, regalando emozioni uniche a spettatori e appassionati. La 1000 Miglia 2025, simbolo di eleganza, passione e storia, arriverà nel cuore dell’Appennino, unendo tradizione e adrenalina in un evento imperdibile. Pronti a vivere questa straordinaria avventura?

ARezzo, 18 giugno 2025 – La 1000 MIGLIA A PRATOVECCHIO STIA Venerdì 20 giugno arriva la corsa più bella del mondo Tutto pronto a Pratovecchio Stia per l'attesissimo passaggio della 1000 Miglia 2025, storica competizione automobilistica che attraversa l’Italia con un percorso di oltre 1900 chilometri che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di auto d'epoca ed equipaggi provenienti da ogni angolo del mondo. Venerdì 20 giugno la "corsa più bella del mondo" attraverserà il comune dell'alto Casentino nell'ambito della quarta tappa che prenderà il via da Cervia per concludersi a Parma. La carovana toccherà prima Forlì per arrivare a Pratovecchio Stia attraverso il Passo della Calla. 🔗 Leggi su Lanazione.it