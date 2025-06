Kunitsu-Gami Path of Goddess la perla nascosta di Switch 2

In un panorama di titoli acclamati e grafiche mozzafiato, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess emerge come una gemma nascosta per Nintendo Switch 2. Tra ambientazioni pseudo-feudali e un titolo apparentemente criptico, si cela un’esperienza unica: un avvincente mix di azione e avventura che promette di sorprendere anche i videogiocatori più esigenti. Scopriamo insieme perché questa perla nascosta merita la tua attenzione e potrebbe diventare il nuovo titolo di culto sulla console.

(Adnkronos) – Nel ricco catalogo di lancio di Nintendo Switch 2, dominato da nomi di richiamo e mondi visivamente spettacolari, è facile lasciarsi sfuggire produzioni meno appariscenti. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è una di queste. Ma dietro il titolo criptico e l’ambientazione pseudo-feudale si nasconde una proposta sorprendente: un ibrido tra gioco d’azione e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

