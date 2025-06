Kings of Convenience al No Borders Music Festival domenica 3 agosto

Al No Borders Music Festival, domenica 3 agosto, un’icona dell’indie pop internazionale farà esplodere l’atmosfera sull’Altopiano del Montasio: i Kings of Convenience. Il duo norvegese, formato da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe, classe 1975, ha conquistato cuori e ascolti di tutto il mondo. Preparati a un pomeriggio di emozioni autentiche, musica e magia… e questa sarà solo l’inizio!

I Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00. I Kings of Convenience sono un duo indie pop formatosi a Bergen, in Norvegia, quando Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, entrambi classe 1975, si incontrano durante le scuole superiori. Iniziano la scalata al successo nel 1999 esibendosi a vari festival europei estivi. Nel 1999 firmano un contratto con l’etichetta americana Kinderscore con cui pubblicano l’album di debutto, ‘ Kings of Convenience’ (1999), che però viene rilasciato solo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Kings of Convenience al No Borders Music Festival. domenica 3 agosto

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - loro avventura musicale negli anni ’90, portando un sound intimo e raffinato che ha conquistato fan in tutto il mondo.

