Kimi Antonelli torna a scuola per la Maturità la prof | Una volta mi ha detto una cosa bellissima

Kimi Antonelli, il promettente talento della Formula 1, torna tra i banchi per affrontare la maturità insieme ai suoi coetanei a Casalecchio di Reno. La professoressa, riconoscendo il suo impegno e talento, ha affermato: "Si merita di fare la maturità e di passare a pieni voti". Un esempio di dedizione e passione che ispira giovani e adulti, dimostrando che anche tra i motori si coltivano sogni e responsabilità. Continua a leggere.

La professoressa di Kimi Antonelli, il giovanissimo pilota di Formula 1 che oggi sostiene l'esame di Maturità insieme ai compagni di classe a Casalecchio di Reno: "Si merita di fare la maturità e di passare a pieni voti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maturità - kimi - antonelli - torna

Kimi Antonelli: “Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera. Ferrari? Non si sa mai” - Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, concilia l'impegno in pista con lo studio serale per ottenere la maturità.

Kimi Antonelli è il nuovo fenomeno della Formula 1. Perché per Antonelli c'è un altro appuntamento importante: la maturità! E sì, perché il pilota Mercedes deve sostenere l'esame il 18 e il 19 giugno. Nonostante una carriera lampo, ma d'altronde quando c'è il t Vai su Facebook

kimi antonelli domani ha gli esami di maturità Vai su X

Kimi Antonelli in classe con i suoi compagni per la maturità; Maturità 2025, tra i banchi anche il campione di Formula 1 Kimi Antonelli. La prof: «Non ha mai perso di vista la scuola; Kimi Antonelli e l'esame di maturità: sessione straordinaria per il baby fenomeno della F1.