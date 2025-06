Kimi Antonelli sui banchi della maturità | Ho scelto la traccia sul rispetto

Tra tensione e determinazione, anche il giovane pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli si è confrontato con l'esame di maturità, scegliendo una traccia sull'attualità e il rispetto. La sua esperienza dimostra che anche i grandi talenti affrontano sfide importanti, arrivando a conciliare passione e impegno. Un esempio di come la scuola possa essere un terreno di crescita per tutti, indipendentemente dal percorso intrapreso.

(Adnkronos) – Tra gli studenti alle prese con la maturità c'è anche il pilota diciottenne di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. "Io ho scelto la traccia sull'attualità: è andata bene, ho cercato di fare del mio meglio, quindi, speriamo" ha detto dopo la prova scritta presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Gaetano Salvemini di .

