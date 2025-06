Kimi Antonelli primo giorno di maturità | Ho scelto la traccia sul rispetto mi ha permesso di collegarmi allo sport Le parole del pilota di F1

Il primo giorno di maturità è un momento carico di emozioni e sfide. Quest’anno, Kimi Antonelli ha scelto di affrontare la traccia sul rispetto, trovando un collegamento inaspettato con lo sport e le parole di un pilota di F1. Tra gli studenti ansiosi e i sorrisi di chi ha superato la prima prova d’italiano, emerge anche il talento giovane e determinato di Kimi, pronto a conquistare il suo futuro.

Tra gli studenti alle prese con la maturità c'è anche il giovane pilota della Mercedes, soddisfatto all'uscita di scuola per la prima prova d'italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kimi Antonelli, primo giorno di maturità: "Ho scelto la traccia sul rispetto, mi ha permesso di collegarmi allo sport". Le parole del pilota di F1

In questa notizia si parla di: maturità - kimi - antonelli - primo

Kimi Antonelli: “Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera. Ferrari? Non si sa mai” - Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, concilia l'impegno in pista con lo studio serale per ottenere la maturità.

"Ero abbastanza teso, ma ho fatto del mio meglio e penso sia andata bene". È un Kimi Antonelli sorridente e paziente quello che, all'uscita dal primo scritto della Maturità al Salvemini di Casalecchio, si ferma a parlare con i cronisti. "Ho scelto il tema di attualità Vai su Facebook

Vi voglio rammentare che da domani sarà impegnato con l'esame di Maturità pure Andrea Kimi #Antonelli, fresco del suo primo podio in #F1 con la #Mercedes in Canada. In bocca al lupo per quest'altra grande gara, Kimi! #CanadianGP Vai su X

Kimi Antonelli, dal primo podio in Formula 1 alla Maturità: il diploma prima del Gran Premio dell'Austria; VIDEO | Kimi Antonelli dal podio alla Maturità: “Più teso per l’esame che per una gara di F1”; Maturità, tra i banchi anche Kimi Antonelli. La prof: ”Studente diligente, mai perso di vista l’esame”.