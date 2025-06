Kimi Antonelli il campione 18enne che vola in Formula 1 torna a scuola con i compagni per la maturità

Nonostante siano state le luci dei circuiti a catturare il suo cuore, Kimi Antonelli, il promettente campione di 18 anni, ha deciso di tornare sui banchi di scuola per affrontare la maturità insieme ai suoi compagni. La dedizione e la determinazione dimostrate in pista si riflettono anche nel suo impegno scolastico, un esempio ispirante di equilibrio tra sogni e responsabilità. Perché, alla fine, il vero trionfo è saper perseguire ogni obiettivo con passione e tenacia.

« Kimi Antonelli ha sempre avuto molti impegni sportivi, però non hai mai perso di vista la scuola e mai ha perso di vista il suo traguardo, quello di fare la maturità ». Lo ha detto la professoressa Alessandra Regina, coordinatrice della classe quinta G dell' istituto superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, dove il campione della Mercedes di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli.

