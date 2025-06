Kimi Antonelli fa la maturità ecco la traccia scelta dal pilota F1

Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1, si trova oggi ad affrontare una sfida importante: la prima prova della maturità 2025. Con impegno e determinazione, il pilota bolognese ha affrontato la traccia scelta, dimostrando che anche i sogni più grandi richiedono sacrificio e concentrazione. Dopo aver concluso l’esame, Antonelli ha condiviso le sue emozioni, lasciando intravedere un futuro promettente non solo sulle piste, ma anche tra i banchi di scuola.

Anche Kimi Antonelli è tra gli oltre 500mila studenti italiani che hanno affrontato oggi la prima prova della maturità 2025. "Ho cercato di fare del mio meglio, adesso aspetterò il risultato. Ero abbastanza teso per oggi, non ho avuto tantissimo tempo per prepararmi, però ho fatto il massimo e penso sia andata anche abbastanza bene", ha dichiarato il giovane pilota bolognese della Mercedes parlando con i cronisti dopo aver sostenuto la prova di italiano. Dove ha sostenuto la maturità Kimi Antonelli. Antonelli sta svolgendo l'esame di Stato all'istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove vive.