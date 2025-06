Kimi Antonelli dal podio in Canada alla prima prova della maturità La prof | Durante i Gran Premi mi chiamava per chiedere delle interrogazioni

Kimi Antonelli, il giovane talento della Mercedes, ha conquistato il podio in Canada, dimostrando di saper eccellere anche fuori dalle piste. Tra impegni sportivi e studio, il suo percorso verso la maturità è una vera lezione di determinazione e passione. Oggi, con l’esame di italiano, Kimi affronta un nuovo traguardo, pronto a dimostrare che anche i valori più grandi si coltivano con impegno e dedizione. Un esempio per tutti gli studenti che sognano in grande.

Dopo la prova del Mondiale in Canada, superata in modo eccellente con un podio da record, per Andrea Kimi Antonelli oggi è il turno della prima prova di maturitĂ : lo scritto di italiano. Un momento importante per il campione della Mercedes che, nonostante i numerosi impegni sportivi, “non ha mai perso di vista la scuola e mai ha perso di vista il suo traguardo, quello di fare la maturità ”, ha detto la professoressa Alessandra Regina, coordinatrice della classe quinta G dell’istituto superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, dove ha frequentato la sezione di Relazioni internazionali e marketing (Rim). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kimi Antonelli dal podio in Canada alla prima prova della maturitĂ . La prof: “Durante i Gran Premi mi chiamava per chiedere delle interrogazioni”

In questa notizia si parla di: prova - kimi - antonelli - podio

Maturità 2025, anche il pilota Kimi Antonelli è sui banchi per svolgere la prova. La sua insegnante: “Non ha mai perso di vista la scuola, si è preparato con attenzione” - Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes e appassionato di motori, sta affrontando con determinazione la sua maturità presso l’istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno.

Una prestazione stupenda. Una prova di grande maturitĂ . Quasi da veterano. Alla decima gara in Formula Uno Andrea Kimi Antonelli da Bologna centra il primo podio nella massima serie automobilistica Vai su Facebook

George Russell ha vinto il Gp del Canada, decima prova del mondiale di formula 1. Il pilota britannico della Mercedes ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen: festa grande per Kimi Antonelli, che riporta un italiano sul podio. Vai su X

Kimi Antonelli tra Formula 1 maturità : domani l’esame scritto; Kimi, il primo podio! La prima stagione in F1 di Antonelli fino al terzo posto in Canada; La mamma di Kimi Antonelli: “Ora che torna deve studiare. Non ha voluto privilegi per la maturità ”.

Dopo il primo podio, altro esame per Antonelli: prima dell'Austria affronta la maturità - Il pilota della massima serie domenica sera, al termine del Gran Premio che lo ha visto conquistare per la prima volta il terzo posto sul podio, è rientrato subito in Europa al contrario dei suoi coll ... Secondo gazzetta.it

Kimi Antonelli dal podio di F1 agli esami, "a scuola come tutti" - A Montreal il 'muro dei campioni' non ha infranto la corsa del giovane pilota bolognese verso il primo podio in Formula 1, a rompere un digiuno che per ... Si legge su ansa.it