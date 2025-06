Kimi Antonelli dagli esami in pista a quello di maturità

Da un podio in Formula 1 a quello della maturità, Andrea Kimi Antonelli dimostra che il talento non conosce pause. A soli diciotto anni, il prodigio italiano della Mercedes si confronta con le sfide più diverse: tra velocità e grammatica, corre senza sosta verso il futuro, mantenendo sempre la stessa determinazione. La sua storia è un esempio di passione e impegno, capace di ispirare giovani e adulti, perché nel suo cuore, il vero traguardo è sempre quello da raggiungere.

