Kimi Antonelli alla Maturità il pilota di F1 all’uscita da scuola | Ero teso | ecco quale traccia ho scelto – Il video

Kimi Antonelli, il giovane talento della Formula 1, ha affrontato la Maturità con lo stesso spirito vincente che lo ha portato sul podio in Austria. Tra tensione e entusiasmo, il suo sorriso racconta una storia di passione e determinazione. "Ho fatto del mio meglio, adesso..." è pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua avventura, tra sogni di gloria e nuove sfide da affrontare.

C’è anche Andrea Kimi Antonelli, il giovanissimo pilota di Formula 1 che pochi giorni fa ha conquistato il terzo posto sul podio del Gran Premio del Canada, tra i maturandi che hanno svolto la prima prova dell’Esame di Maturità. «Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? Tutti e due», commenta sorridente, con un pizzico di imbarazzo, all’uscita dall’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna). «Ho fatto del mio meglio, adesso aspettiamo i risultati», aggiunge il 18enne che ha scelto come traccia quella sul «Rispetto», tratta da un articolo del giornalista di Avvenire, Riccardo Maccioni. 🔗 Leggi su Open.online

