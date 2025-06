Khamenei su X | La battaglia ha inizio | Telefonata Netanyahu-Trump Usa valutano se entrare in guerra

In un clima di tensione crescente, le ultime notizie dalla regione scuotono il mondo: la battaglia ha inizio. Khamenei su X avverte, mentre Netanyahu e Trump valutano l’ingresso in guerra. Esplosioni a Tel Aviv, Iran minaccia lo stretto di Hormuz, e Mosca avverte sui rischi nucleari. Meloni sottolinea l’obiettivo del G7: fermare la corsa nucleare dell’Iran. La stabilità globale è in bilico, e il futuro è tutto da scrivere.

Udite esplosioni a Tel Aviv. Teheran pensa di minare lo stretto di Hormuz. Mosca: "I raid di Israele spingono il mondo verso un disastro nucleare. Israele rinsavisca". Meloni: "Obiettivo del G7 è che l'Iran non sia potenza nucleare".

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

La minaccia di Khamenei: La battaglia ha inizio, non mostreremo alcuna pietà | La diretta; Trump potrebbe affiancare Israele: L'Iran si arrenda. Idf: colpiti siti produzione armi - Petraeus: senza intesa i siti nucleari dovranno essere distrutti; Telefonata Trump-Netanyahu, il presidente Usa valuta di entrare in guerra e all'Iran dice: Urge resa incondizionata, sappiamo dov'è Khamenei | Nuovo lancio di missili contro Israele.

