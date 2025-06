Khamenei smentisce incontri E sfida il guerrafondaio Trump

La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica, con minacce e smentite che alimentano un clima di incertezza e paura globale. Mentre Donald Trump dichiara di aver offerto un "ultimatum definitivo" a Teheran, il leader iraniano Ali Khamenei risponde con forza, sfidando apertamente Israele e gli Stati Uniti. In un discorso alla nazione, Khamenei rifiuta ogni incontro e rilancia con determinazione: la situazione è sul filo del rasoio e il mondo osserva attentamente.

Si alza la tensione tra l’Iran e gli Stati Uniti mentre il presidente americano non ha ancora deciso, o quantomeno non ha ancora comunicato, se entrerĂ in guerra con Israele contro Teheran. “Potrei come non potrei attaccare l’Iran”, ha detto Donald Trump. Che ha annunciato di aver offerto all’Iran l’”ultimatum definitivo”. Ali Khamenei si è rivolto alla nazione con un messaggio alla tv sfidando Israele e Stati Uniti. Per oltre 9 minuti il capo della teocrazia ha accusato “il nemico sionista” di aver “commesso un errore e un grave crimine” bombardando l’Iran, ma ha assicurato che sta subendo in rappresaglia una “punizione severa” che “lo ha indebolito”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Khamenei smentisce incontri. E sfida il “guerrafondaio” Trump

