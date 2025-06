Khamenei sfida Trump | Guerra è iniziata

In un gesto di sfida senza precedenti, la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei risponde a Donald Trump con parole che echeggiano la storia e la fede, dichiarando che "la battaglia ha inizio". Con un richiamo alle radici dell'Islam sciita e alla vittoria di Khaybar, Khamenei afferma che, con l'aiuto di Allah, la Repubblica Islamica trionferĂ sul regime sionista, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni geopolitiche.

3.00 "La battaglia ha inizio": con queste parole la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha replicato al presidente Trump, che ha intimato a Teheran di accettare "una resa incondizionata". "Alì ritorna a Khaybar", ha scritto Khamenei citato da al Jazeera alludendo al primo califfo dell'Islam sciita e alla sua conquista della cittĂ ebraica nel VII secolo. "Con l'aiuto di Allah la Repubblica Islamica trionferĂ sul regime sionista per volontĂ di Dio", conclude il post della Guida suprema su X. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: khamenei - trump - sfida - guerra

Netanyahu convince Trump, e Khamenei ha già scelto la via del “martirio totale” - In un mondo sempre più instabile, le scelte di leader come Netanyahu, Trump e Khamenei segnano il destino di intere nazioni.

Nella notte terzo attacco missilistico in poche ore dell'Iran su Israele. Netanyahu: "L'eliminazione di Khamenei porrebbe fine alla guerra". Ue: "Cremlino non ha credibilitĂ per mediare". Trump lascia il G7 e torna a Washington vuole incontrare i funzionari irania Vai su Facebook

Israele-Iran, Trump chiede a Teheran resa incondizionata e valuta entrata in guerra degli Usa: «Sappiamo dov’è Khamenei, si arrenda; Guerra Israele-Iran, quinto giorno | Ucciso il nuovo capo di Stato Maggiore Shadmani; Bibi sfida il monito di Trump e apre un nuovo fronte, schizza il prezzo del petrolio.

Per Trump la guerra all'Iran è un videogioco: "Sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo uccideremo" - Con queste parole, Trump ha trasformato una crisi diplomatica in una sceneggiatura da videogioco distopico. Lo riporta globalist.it

Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: “Sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo eliminiamo” - Le difese aeree sono state attivate a Natanz, nell’Iran centrale, sede di un importante impianto nucleare già preso di mira da Israele fin dall’inizio dei suoi attacchi. Riporta ilfattoquotidiano.it