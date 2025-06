Khamenei sfida Trump in tv | Non ci arrenderemo mai

In un discorso televisivo carico di fermezza, Khamenei sfida Trump, dichiarando che l'Iran non si arrenderà mai di fronte alle pressioni internazionali. La Guida Suprema iraniana respinge l'ultimatum americano e minaccia le basi USA nella regione, rafforzando la compattezza del regime in un momento di crescente tensione globale. Queste parole segnano un passaggio cruciale, mentre il rischio di escalation si fa sempre più concreto...

Khamenei parla in tv agli iraniani e sfida Trump. "Non ci arrenderemo mai", dice la Guida Suprema, che definisce "inaccettabile" l'ultimatum del presidente americano e minaccia le basi Usa nella regione: "Non avremo pietà per i leader di Israele", aggiunge. La sua presenza video, dai toni sobri ma determinati, punta a ribadire la compattezza del regime in un momento di forte pressione internazionale, mentre cresce il rischio di un’escalation militare nella regione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Khamenei sfida Trump in tv: "Non ci arrenderemo mai"

Khamenei sfida Trump:Guerra è iniziata - In un gesto di sfida senza precedenti, la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei risponde a Donald Trump con parole che echeggiano la storia e la fede, dichiarando che "la battaglia ha inizio".

