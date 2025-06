Khamenei | Se gli Usa attaccano danni irreparabili

L’Iran avverte che un attacco degli Stati Uniti o di Israele potrebbe causare danni irreparabili, compromettendo la stabilità regionale e internazionale. In un momento delicato di negoziati, l’azione sionista viene vista come un atto doloso che minaccia la pace e la diplomazia. La tensione cresce, alimentando timori di escalation; eppure, il mondo resta in attesa di risposte che plasmeranno il futuro del Medio Oriente e oltre.

“L’attacco doloso del regime sionista contro il nostro Paese è avvenuto in un momento in cui i funzionari iraniani erano indirettamente impegnati in negoziati con gli Stati Uniti. Non c’era alcun segnale da parte dell’Iran che segnalasse un’azione militare. Si sospettava già che gli Stati Uniti fossero coinvolti nella mossa malevola perpetrata dal regime sionista,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Khamenei: “Se gli Usa attaccano, danni irreparabili”

Khamenei: "Nessuna pietà per i leader israeliani" | Voci di un suo discorso in tv | Hacker filo-israeliani attaccano le criptovalute iraniane - In un quadro di tensioni crescenti, le recenti dichiarazioni di Khamenei e le minacce implicite accentuano il clima di instabilità globale.

