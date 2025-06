Khamenei rifiuta la resa | L’intervento degli Usa causerà danni irreparabili

In un quadro di tensioni crescenti tra Iran e Israele, il rifiuto di Khamenei alla resa e l'improvviso dispiegamento di forze militari statunitensi, come i bombardieri B-52H a Diego Garcia, sollevano dubbi sulle vere intenzioni degli USA. La possibilità di un intervento armato potrebbe scatenare conseguenze irreparabili, lasciando il mondo in bilico tra diplomazia e conflitto. La posta in gioco è altissima: fin dove arriveranno le tensioni?

Gli Stati Uniti avrebbero iniziato a mobilitarsi sul piano militare, ma non è chiaro se siano intenzionati realmente ad intervenire nel conflitto tra Iran e Israele. Nella base Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, ci sono giĂ almeno 4 bombardieri pesanti B-52H Stratofortress, in grado di trasportare testate nucleari o  altre munizioni a guida di precisione e, secondo quanto riportato da Fox News, il Pentagono starebbe spostando nell'area altri caccia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Khamenei rifiuta la resa: “L’intervento degli Usa causerĂ danni irreparabili”

