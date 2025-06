Khamenei replica a Trump | Minacce inaccettabili non ci arrenderemo

In un mondo sempre più teso, le parole di Khamenei risuonano come un forte messaggio di resistenza e determinazione. Il leader iraniano respinge con fermezza le minacce di Trump, sottolineando che l'Iran non si piegherà di fronte alle pressioni esterne. In un contesto internazionale in continuo movimento, la politica e i rapporti di forza si intrecciano, ricordandoci che la diplomazia e la fermezza sono più che mai essenziali. La tensione continua a salire, e il futuro resta incerto.

Roma, 18 giu. (askanews) - In un messaggio video pre-registrato alla nazione, il secondo dall'inizio dell'attacco israeliano, la guida suprema iraniana l'ayatollah Ali Khamenei ha definito "inaccettabile" l'ultimatum del presidente americano Donald Trump che invitava il Paese alla resa incondizionata. "Il presidente degli Stati Uniti è ricorso alle minacce contro di noi. Non solo ha pronunciato delle minacce, ma anche in modo grossolano e inaccettabile, invitando esplicitamente la nazione iraniana ad arrendersi". Khamenei ha dichiarato che il popolo iraniano si "opporrà con fermezza a una guerra imposta, come resisterà a una pace imposta, non piegandosi ad alcuna imposizione".

Iran attacca Israele con missili ipersonici russi, Khamenei risponde a minacce Trump e Netanyahu: “Battaglia ha inizio, trionferemo su regime sionista” - tensioni si intensificano, la regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto globale. La risposta di Khamenei alle minacce di Trump e Netanyahu accende ulteriormente gli animi, portando il mondo a un bivio cruciale: cosa ci attende nel futuro di questa escalation? La battaglia per il controllo e la supremazia si fa sempre più serrata, e l’esito potrebbe cambiare le sorti dell’intera area mediorientale.

