Khamenei non fa passi indietro davanti a Trump | La battaglia ha inizio Altri missili su Israele

Khamenei non si lascia intimidire da Trump, la tensione tra Iran e Israele si infiamma. La battaglia potrebbe entrare in una nuova fase, con missili che piovono su Israele e un’ulteriore escalation del conflitto. Dopo l’ultimatum di Washington e le minacce di intervento, il fronte si prepara a una sfida senza precedenti: la guerra tra Iran e Israele potrebbe essere all’inizio di un capitolo ancora più drammatico. La battaglia ha appena iniziato.

La guerra tra Iran e Israele potrebbe essere a una svolta dopo l'ultimatum di Donald Trump che ha chiesto "una resa incondizionata" di Teheran e ha lasciato filtrare che gli Stati Uniti potrebbero intervenire al fianco dell'alleato. Una minaccia arrivata dopo che il presidente americano aveva lasciato in anticipo il vertice del G7 di Kananaskis e a cui ha subito risposto la Guida Suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", ha scritto su X la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, "Alì ritorna a Khaybar", ha aggiunto bellicoso alludendo al primo califfo dell'Islam sciita e alla sua conquista della città ebraica nel VII secolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Khamenei non fa passi indietro davanti a Trump: “La battaglia ha inizio”. Altri missili su Israele

