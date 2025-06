Khamenei | Nessuna pietà per i leader israeliani | Voci di un suo discorso in tv | Hacker filo-israeliani attaccano le criptovalute iraniane

In un quadro di tensioni crescenti, le recenti dichiarazioni di Khamenei e le minacce implicite accentuano il clima di instabilità globale. Voci di un discorso televisivo e attacchi hacker contro le criptovalute iraniane aggiungono pepe alla questione, mentre Cina, Stati Uniti e leader europei si muovono per trovare soluzioni diplomatiche. La situazione resta calda: l'Europa, con Meloni, mira a scongiurare l'atomica iraniana e a mantenere la pace internazionale.

La Cina si propone come mediatrice. Telefonata Netanyahu-Trump, Usa valutano se entrare in guerra. Meloni: "Obiettivo del G7 è che l'Iran non sia potenza nucleare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Khamenei: "Nessuna pietà per i leader israeliani" | Voci di un suo discorso in tv | Hacker filo-israeliani attaccano le criptovalute iraniane

In questa notizia si parla di: israeliani - khamenei - nessuna - pietà

Dal leader dei Pasdaran al braccio destro di Khamenei: chi erano i generali e gli scienziati nucleari iraniani uccisi nei raid israeliani - L'operazione Leone Rampante, che coinvolge attacchi mirati contro figure di spicco e infrastrutture strategiche in Iran, segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra Tel Aviv e Teheran.

Khamenei dopo la richiesta di «resa incondizionata» di Trump: «La battaglia ha inizio» Vai su Facebook

Khamenei, 'nessuna pietà per i leader israeliani'; Iran, Khamenei: «Nessuna pietà per i leader israeliani»; Khamenei va in tv: «Nessuna pietà per i sionisti». Colpita università di Teheran.