Khamenei | L' Iran non si arrenderà mai

In un contesto di tensione globale, l'iraniano Ali Khamenei ribadisce con fermezza che l'Iran non si arrenderà né a guerre imposte né a paci impopolari. Dopo l'ultimatum di Trump, il leader supremo lancia un chiaro avvertimento: la nazione iraniana resisterà con determinazione, preservando la propria sovranità e dignità. Una posizione decisa che mette in evidenza come l'Iran sia pronto a difendere i propri interessi a ogni costo.

13.15 L'Iran si opporrà fermamente a qualsiasi guerra o pace imposta e non si arrenderà. E l'avvertimento lanciato dalGuida Suprema iraniana Ali Khamenei dopo l'ultimatum di Trump per la resa. "La Nazione iraniana resisterà fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace impoposta". "Questa Nazione non si arrenderà a nessuno di fronte a un'imposizione", ha aggiunto parlando in un discorso televisivo". Minacce a Israele: "Sara punito". E agli Usa: "Se ci attaccano avranno danni irreparabili". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

