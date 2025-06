Khamenei | La battaglia è iniziata L’Iran ha attaccato Israele con i missili ipersonici Cosa sono e dove possono arrivare

La tensione tra Iran e Israele si infiamma ancora una volta, segnando l’undicesimo fronte aperto dal conflitto. Con un annuncio deciso, il Leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che la battaglia è iniziata, con l’impiego di missili ipersonici, armi d’avanguardia capaci di raggiungere altissime velocità e distanze considerevoli. Ma cosa sono esattamente i missili ipersonici e fino a dove possono arrivare? Scopriamolo insieme, perché questa escalation potrebbe cambiare gli equilibri della regione.

L"La battaglia è iniziata", h a annunciato la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, mentre il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. L'Iran ha attaccato nella notte Israele utilizzando la sua arma più pericolosa. i missili ipersonic i. Un fronte che si riapre per l'undicesima volta dall'inizio della guerra, e dopo che Donald Trump ha chiesto la "resa incondizionata" della Repubblica Islamica. L'Iran ha attaccato Israele nella notte. "È stata effettuata "l'11esima ondata dell'orgogliosa Operazione Vera Promessa 3 con missili Fattah-1", hanno dichiarato i Guardiani della rivoluzione in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato, rimarcando come i missili abbiano "fatto tremare i rifugi".

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

