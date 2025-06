Khamenei | Israele sarà punito severamente Non ci arrenderemo mai Il mondo si chiede cosa ci sia dietro queste parole

Le parole di Khamenei risuonano come un richiamo deciso e senza mezzi termini: l'Iran non si piegherà di fronte alle pressioni esterne, e ogni intervento militare avrà conseguenze irreparabili. In un contesto di tensioni crescenti, il mondo si domanda cosa si nasconda dietro questa fermezza e quale possa essere il vero impatto di tali dichiarazioni sulla stabilità globale. La sfida tra potenze si fa ogni giorno più complessa e intricata.

"Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, durante un discorso trasmesso dalla tv di Stato

