Khamenei | Israele sarà punito Se gli americani attaccano conseguenze irreparabili Netanyahu convoca il consiglio di sicurezza

In un momento di crescente tensione internazionale, le parole di Khamenei risuonano chiare: l'Iran non si farà intimidire e avverte gli Stati Uniti che un attacco militare potrebbe scatenare conseguenze irreparabili. La sfida tra le potenze si intensifica, mentre il mondo osserva attentamente. Quale sarà il prossimo capitolo di questa difficile partita di strategia e diplomazia?

«Gli americani sappiano che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro gli causerà senza dubbio conseguenze irreparabili». L’ayatollah Ali Khamenei ha rivolto un messaggio alla Nazione, di cui hanno dato conto i media della Repubblica islamica. Si tratta del secondo intervento diretto della Guida Suprema dell’Iran in risposta alla richiesta di «resa incondizionata» arrivata ieri da Donald Trump, dopo il tweet in cui ha annunciato che «nel nome del nobile Haidar, la battaglia ha inizio». «In una dichiarazione inaccettabile, il presidente degli Stati Uniti ha esplicitamente esortato gli iraniani ad arrendersi», ha dichiarato Khamenei, sottolineando che «le minacce non influenzeranno il comportamento della nazione iraniana». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Khamenei: «Israele sarà punito. Se gli americani attaccano, conseguenze irreparabili». Netanyahu convoca il consiglio di sicurezza

