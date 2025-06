Khamenei in tv | Resisteremo alla guerra non ci arrenderemo mai | L' intervento degli Usa causerà danni irreparabili | Hacker filo-israeliani attaccano le criptovalute iraniane

In un contesto di tensioni crescenti, le dichiarazioni di Khamenei e le recenti notizie provenienti da tutto il mondo evidenziano la complessità della crisi in Medio Oriente. Tra minacce, attacchi informatici e diplomazia internazionale, la regione si trova sull'orlo di un punto di svolta cruciale. La risposta dell'Iran e le strategie globali si intrecciano in un delicato equilibrio che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere. La situazione rimane altamente volatile e richiede attenzione costante.

L'Ayatollah su X: "Nessuna pietà per i leader israeliani. La Cina si propone come mediatrice. Telefonata Netanyahu-Trump, Usa valutano se entrare in guerra. Meloni: "Obiettivo del G7 è che l'Iran non sia potenza nucleare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Khamenei in tv: "Resisteremo alla guerra, non ci arrenderemo mai | L'intervento degli Usa causerà danni irreparabili" | Hacker filo-israeliani attaccano le criptovalute iraniane

Radere al suolo la Cisgiordania? Perché gli israeliani sono apatici di fronte ai crimini di guerra commessi in loro nome? - In uno dei mesi più letali del conflitto, l'indifferenza israeliana verso i crimini di guerra e l'assenza di opposizione favoriscono escalation estreme.

