Khamenei in tv | Non ci arrenderemo mai | Trump | L' Iran chiede un incontro negli Usa | La smentita | Guerrafondaio | Da Teheran tre aerei in Oman

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti raggiungono nuovi vertici: Khamenei ribadisce la resistenza, Trump risponde con minacce di guerra, mentre Teheran chiede un incontro negli USA per ridurre le tensioni. Gli ultimi sviluppi includono raid israeliani, bombardieri americani nell’Oceano Indiano e un clima di incertezza crescente. In questo scenario complesso, l’ayatollah avverte: «L’intervento americano porterebbe danni irreparabili.» La strada verso una possibile de-escalation resta ancora tutta da percorrere.

L'ayatollah: "L'ultimatum del presidente americano è inaccettabile, l'intervento degli Usa causerebbe danni irreparabili". Nuovi raid israeliani e una colonna di fumo bianco nella capitale iraniana. Quattro bombardieri Usa nell'Oceano Indiano.

Iran: Khamenei, resisteremo a guerra, non ci arrenderemo

Iran, Khamenei avverte Israele e Trump: "Non ci arrenderemo mai"

"Chi conosce la storia dell'Iran sa che il nostro popolo reagisce bene alle minacce". Sono queste le parole che la Guida suprema della Rivoluzione iraniana, Khamenei, ha rivolto al presidente americano Trump nel suo messaggio alla Nazione trasmesso dall

