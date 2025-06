Khamenei in tv accusa Israele e avvisa Trump | Non ci arrendiamo

In un discorso acceso trasmesso in televisione, l’ayatollah Khamenei lancia accuse dure contro Israele e avvisa gli Stati Uniti di Trump: l’Iran non si piegherà di fronte alle minacce. Un messaggio forte e chiaro che rivela le tensioni sempre più elevate nella regione, lasciando intendere che il confronto tra Teheran e le potenze occidentali è destinato a intensificarsi. La provocazione di Khamenei segna un nuovo capitolo nell’instabile scenario mediorientale…

La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, invoca punizioni su Israele e minaccia gli Usa di Trump. Il leader iraniano è comparso sulla tv di Stato e ha pronunciato un messaggio inequivocabile all’indirizzo di Tel Aviv e un altro altrettanto pericoloso a Washington. Ha promesso che l’Iran non si arrenderà mai e che ogni minaccia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Khamenei in tv accusa Israele e avvisa Trump: “Non ci arrendiamo”

In questa notizia si parla di: khamenei - israele - trump - accusa

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

Operazione Rising Lion: Israele attacca l’Iran, Netanyahu: “Andremo avanti per giorni” - LA RASSEGNA Israele ha attaccato l’Iran e il presidente Trump ha confermato di essere stato informato in anticipo. Netanyahu: “Andremo avanti per giorni”. Khamenei ann Vai su Facebook

Khamenei in tv accusa Israele e avvisa Trump: Non ci arrendiamo; Khamenei: Gli americani subiranno danni irreparabili. Trump: Iran ci ha contattati per negoziare - Tajani: Iran ha superato linea rossa, Israele esercita diritto di autodifesa; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare».

Israele-Iran, Khamenei risponde a Trump: "Minacce inaccettabili. Se gli Usa attaccano, danni irreparabili" - Il leader degli ayatollah ha detto che 'non si sottometterà mai a imposizioni di alcuno'. Riporta notizie.tiscali.it

Guerra Israele-Iran, Khamenei: «Da Israele grave errore: li puniremo. Trump? Se attaccano, avranno danni irreparabili» - Khamenei resta isolato e cede i poteri ai pasdaran. Secondo ilmessaggero.it