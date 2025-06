Khamenei chi è il figlio Mojtaba in corsa per la successione Il più odiato dagli oppositori

In un panorama politico avvolto da incertezze, la possibile successione di Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, sta attirando l’attenzione internazionale. Conteso tra le alleanze di potere e gli oppositori, il suo nome diventa un simbolo di transizione o di consolidamento del potere in Iran. Ma chi realmente detiene il controllo? La risposta potrebbe rivoluzionare gli equilibri regionali e mondiali, ecco perché questa vicenda merita un’analisi approfondita.

L?ayatollah Ali Khamenei ha passato i poteri esecutivi alle Guardie rivoluzionarie, ma è più probabile che le Guardie se li siano presi. Non è ben chiaro chi comandi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Khamenei, chi è il figlio Mojtaba in corsa per la successione. «Il più odiato dagli oppositori»

Khamenei nel mirino di Israele. L’ayatollah in un bunker con il figlio. Studia la fuga a Mosca (come Assad) - Un’ombra avvolge il destino di Khamenei, ormai rifugiato in un bunker con il figlio, mentre Teheran si interroga sul suo stato di salute e le sue prossime mosse.

