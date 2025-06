Kenya proteste per morte blogger Albert Ojwang | polizia spara a un uomo

Le strade di Nairobi sono infiammate da proteste crescenti dopo la tragica morte di Albert Ojwang, il blogger arrestato a giugno e deceduto mentre era sotto custodia. Le immagini choc, catturate dall’AP, mostrano la brutalità della polizia che spara nel cuore della folla, alimentando un’ondata di sfiducia e rabbia. La richiesta di giustizia si fa sempre più forte: sarà questa la scintilla per un cambiamento reale in Kenya?

Proseguono le manifestazioni e i disordini a Nairobi, in Kenya, innescati dalla morte di un noto blogger, Albert Ojwang, arrestato a inizio giugno e deceduto mentre era sotto custodia della polizia. Nelle scorse ore un fotografo dell’Associated Press ha immortalato, durante l’ultima protesta contro la brutalitĂ della polizia nel Paese, il colpo di fucile sparato a distanza ravvicinata da un agente di polizia contro un civile. L’Associated Press ha deciso di pubblicare le foto e il video, nonostante la loro natura esplicita, perchĂ© mostrano le prove di un’azione della polizia contro un civile. L’uomo colpito sembra essere un venditore ambulante, non un manifestante: è caduto tenendo in mano un pacchetto di mascherine protettive che stava vendendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kenya, proteste per morte blogger Albert Ojwang: polizia spara a un uomo

In questa notizia si parla di: polizia - kenya - morte - blogger

Kenya: scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte del blogger - Le strade di Nairobi si sono riempite di tensione e rabbia dopo la tragica perdita del blogger Albert Ojwang, morto mentre era sotto custodia della polizia.

Tensione alta a Nairobi dopo la morte del blogger Albert Ojwang, deceduto mentre era sotto custodia della polizia. Migliaia di manifestanti ieri sono scesi in strada, chiedendo giustizia e le dimissioni del vice ispettore generale Eliud Lagat. Vai su Facebook

Kenya, rabbia e proteste per la morte di un attivista sotto custodia della polizia; Kenya, proteste per morte blogger: polizia spara a un uomo a Nairobi; Le proteste in Kenya per la morte di un uomo in arresto.

Le proteste in Kenya per la morte di un uomo in arresto - Albert Ojwang criticava le forze dell'ordine sul suo blog: prima la polizia ha detto che aveva «sbattuto la testa», poi ha ammesso che non era vero ... Da ilpost.it

Kenya, violenti scontri con polizia dopo morte blogger in custodia - evolCoverUrl="2150514_sd_68518593d642e_1750173075. affaritaliani.it scrive