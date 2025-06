Kelly allontana le voci di mercato | Focalizzato al 100% sulla Juventus ho un desiderio per il futuro Mondiale? Siamo pronti

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, mette a tacere le voci di mercato e si concentra al 100% sul presente e sul futuro bianconero. Alla Gazzetta dello Sport, Kelly ha espresso il suo desiderio di successo con la squadra e la sua piena dedizione. Mentre si prepara per l’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain, il suo entusiasmo e determinazione sono più forti che mai: siamo pronti a fare la nostra storia.

Lloyd Kelly è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni del difensore della Juventus in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro l' Al Ain. MOMENTO – « Siamo pronti per il Mondiale. Io personalmente mi trovo bene in Italia e alla Juventus » MERCATO – « L'interesse del Crystal Palace? Sono focalizzato al cento per cento sui bianconeri e vorrei restare a lungo in questo grande club » CRESCITA TATTICA – « Sto conoscendo una cultura e un modo di giocare differente rispetto all'Inghilterra, la storia della Serie A è ricca di grandi difensori: davvero una bella esperienza » MONDIALE 2026 CON L'INGHILTERRA – « Farò del mio meglio per arrivare a giocare nell'Inghilterra, la nazionale è sempre nei miei pensieri »

