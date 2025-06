Kellogg potrebbe presto incontrare Lukashenko in Bielorussia

Kellogg potrebbe presto incontrare Lukashenko in Bielorussia, un evento che potrebbe segnare una svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina. L'inviato speciale degli Stati Uniti per Russia e Ucraina vede questa visita come un'opportunitĂ chiave per riavviare i negoziati di pace, attualmente stagnanti. Un gesto che potrebbe cambiare le sorti della crisi e influenzare gli equilibri geopolitici. Resta da vedere se questo incontro potrĂ davvero aprire nuove vie per la pace.

Keith Kellogg, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Russia e l'Ucraina, ha in programma di recarsi in Bielorussia nei prossimi giorni per un incontro con Alexander Lukashenko. Lo riporta la Reuters, citando una fonte vicina alla Casa Bianca secondo cui Kellogg, in privato, avrebbe descritto il viaggio come una «potenziale opportunitĂ per riavviare i colloqui di pace tra Mosca e Kyiv, giunti di recente a un punto morto. Nel 2020 fu l'allora segretario di Stato Pompeo a visitare Minsk, poi stop agli incontri con Lukashenko. La visita non è ancora stata confermata ufficialmente.

