Kathryn Bigelow svela il titolo del suo nuovo film Netflix con Idris Elba e Rebecca Ferguson

Dopo otto anni di silenzio, Kathryn Bigelow torna a far parlare di sé con il suo nuovo thriller Netflix, "House of Dynamite". Ambientato nella Casa Bianca, il film promette tensione e suspense con un cast stellare composto da Idris Elba, Rebecca Ferguson e Kaitlyn Dever. Un ritorno atteso dai fan e dagli appassionati di cinema d'autore, che segna il debutto della regista premio Oscar nel panorama Netflix. La suspense è assicurata — restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli!

Dopo otto anni d'assenza, Kathryn Bigelow torna dietro la macchina da presa con House of Dynamite, un thriller ambientato alla Casa Bianca che vede nel cast Idris Elba, Rebecca Ferguson e Kaitlyn Dever. Dopo anni di silenzio, Kathryn Bigelow è pronta a tornare con un nuovo lungometraggio targato Netflix. Il suo nuovo film, ora ufficialmente intitolato House of Dynamite, segna il primo progetto della regista premio Oscar dal 2017, anno di uscita di Detroit. La trama si concentra su una crisi improvvisa alla Casa Bianca in seguito al lancio di un missile non identificato contro gli Stati Uniti. Un ritorno ad alta tensione per Bigelow Il film è stato annunciato nel 2024, e la sceneggiatura è firmata da Noah Oppenheim, già autore di Jackie e della serie Zero Day.

