Kathleen Kennedy vuole che Bob Iger riceva un Oscar onorario e i membri dell’Accademy non sono contenti

Kathleen Kennedy, leader di Lucasfilm e mente dietro Star Wars, sta facendo parlare di sé non solo per la sua influenza nel mondo del cinema, ma anche per le sue recenti mosse politiche all’interno dell’Academy. Secondo fonti di Variety, avrebbe spinto affinché Bob Iger ricevesse un Oscar onorario, scatenando l’irritazione di alcuni membri dell’istituzione. Ma cosa potrebbe succedere se questa richiesta andasse in porto?

Kathleen Kennedy, presidentessa della Lucasfilm, la casa di produzione di Star Wars, sa come usare la Forza (o le pressioni) all'interno dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La produttrice e dirigente ha fatto pressioni sui membri del gruppo affinché ottenessero un Oscar onorario per il suo capo, il capo della Disney Bob Iger, come hanno riferito a Variety quattro fonti interne a conoscenza della questione. Kennedy ha contattato alcuni membri del consiglio di amministrazione di AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), incoraggiandoli a raccomandare che uno dei riconoscimenti annuali andasse a Iger, l'uomo che ha assicurato a Marvel, Pixar e Lucasfilm il tesoro di proprietà intellettuale della Disney, facendo incassare miliardi di dollari alla casa di Topolino.

