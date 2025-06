Kate Middleton salta il Royal Ascot | preoccupazione per la principessa

Kate Middleton salta il Royal Ascot, suscitando preoccupazione tra i sudditi e gli ammiratori. La principessa, attesa accanto a William, ha deciso di non partecipare all’evento storico dei 200 anni, alimentando voci e timori sulla sua salute. Ad annunciare la defezione è stata una fonte vicina alla famiglia reale, mentre l’attenzione si concentra sul suo benessere e sulle ultime novità riguardanti la sua rinascita dopo le cure per il cancro.

Kate Middleton non ha partecipato al Royal Ascot, uno degli eventi mondani più celebri dell’anno nel Regno Unito, di cui si celebrano i 200 anni di storia. La principessa del Galles era attesa in carrozza assieme al marito William, ma all’ultimo momento ha comunicato la sua assenza. Una decisione che ha destato preoccupazione fra i sudditi, nuovamente in ansia per il suo stato di salute dopo le cure per il cancro. Ad annunciare la defezione è stato un comunicato di Kensington Palace, residenza ufficiale degli eredi al trono d’Inghilterra, in cui si legge che la 43enne Catherine «è dispiaciuta» della rinuncia ma rimane «impegnata nella ricerca di un buon equilibrio» fra la vita privata e i doveri ufficiali «dopo la battaglia contro il cancro» diagnosticatole nel 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it